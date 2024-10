MG Motor, nuova gamma SUV (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – MG Motor presenta una nuova gamma SUV completamente rinnovata. Cambiano nell’estetica, ma anche nei contenuti, le MG ZS e MG HS, modelli che hanno segnato il ritorno nel 2021 del Marchio MG Motor sul mercato italiano. Vetture altamente competitive che si sono imposte nei rispettivi segmenti di appartenenza, non solo per la qualità Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – MGpresenta unaSUV completamente rinnovata. Cambiano nell’estetica, ma anche nei contenuti, le MG ZS e MG HS, modelli che hanno segnato il ritorno nel 2021 del Marchio MGsul mercato italiano. Vetture altamente competitive che si sono imposte nei rispettivi segmenti di appartenenza, non solo per la qualità

