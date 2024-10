Metropolitanmagazine.it - Mario Balotelli vuole il Genoa, ma c’è un ostacolo

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ile svincolatosi lo scorso giugno dopo una pluriennale esperienza in Turchia, abbia fatto capire chiaramente di essere disposto a trasferirsi il prima possibile al Grifone, i segnali che arrivano dalla Genova rossoblù sono di tutt’altro avviso. Nonostante il gradimento di Alberto Gilardino e le necessità di una rosa falcidiata da assenze ed infortuni, soprattutto nel reparto avanzato, la società ligure avrebbe rallentato la trattativa con l’ex centravanti di Inter, Milan e Manchester City. A frenare i vertici di Villa Rostan non sarebbe però il proverbiale carattere vulcanico di Super, né, come emerso nei discorsi giorni, le pretese economiche avanzate dei suoi procuratori. I dubbi sembrano piuttosto legati ad un’eventuale permanenza di Gilardino sulla panchina rossoblù.