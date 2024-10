Manovra, manca il 40% delle coperture. In arrivo tagli lineari. Timori del Mef sul concordato biennale: rischio flop nonostante il condono (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci miliardi ancora da trovare: il 40% dei circa 25 da mettere in campo con la Manovra. Gli altri ministeri che come sempre fanno resistenza davanti alla richiesta di sforbiciare voci di spesa “inutili”. E una lista di misure da finanziare che continua ad allungarsi: Adolfo Urso giura che ci sarà il piano casa chiesto da Confindustria, mentre Orazio Schillaci annuncia assunzioni di medici e infermieri e Maurizio Leo – dopo aver archiviato l’idea del taglio Irpef per chi guadagna tra 50 e 60mila euro, sostenuta per mesi – evoca la possibilità di non far scendere al 36% il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Nel frattempo nessuno parla più di ampliamento del tetto per l’accesso alla flat tax, che un mese fa pareva cosa fatta, né di pensione con “quota 41” seppure “light”. Ilfattoquotidiano.it - Manovra, manca il 40% delle coperture. In arrivo tagli lineari. Timori del Mef sul concordato biennale: rischio flop nonostante il condono Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci miliardi ancora da trovare: il 40% dei circa 25 da mettere in campo con la. Gli altri ministeri che come sempre fanno resistenza davanti alla richiesta di sforbiciare voci di spesa “inutili”. E una lista di misure da finanziare che continua ad allungarsi: Adolfo Urso giura che ci sarà il piano casa chiesto da Confindustria, mentre Orazio Schillaci annuncia assunzioni di medici e infermieri e Maurizio Leo – dopo aver archiviato l’idea delo Irpef per chi guadagna tra 50 e 60mila euro, sostenuta per mesi – evoca la possibilità di non far scendere al 36% il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Nel frattempo nessuno parla più di ampliamento del tetto per l’accesso alla flat tax, che un mese fa pareva cosa fatta, né di pensione con “quota 41” seppure “light”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Assoinfluencer - evasione male generalizzato - mancano regole settore - (LaPresse) -“L’evasione fiscale è un male generalizzato in Italia e non un problema confinato ad un singolo settore produttivo o ad una specifica categoria professionale”. Torino 8 ott. . Lo dice a LaPresse Jacopo Ierussi, presidente di Assoinfluencer, interpellato su quanto riferito dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in merito alla lotta all’evasione fiscale anche degli influencer. (Lapresse.it)

Manovra - per il bonus famiglie "mancano le coperture". Ma Giorgetti insiste - Segui su affaritaliani. Spiazzata. it . Ma ci sono parecchi dubbi nel centrodestra. L'operazione famiglia - riporta La Repubblica - non entusiasma la maggioranza. "È una nostra battaglia, ma prima bisogna capire se ci sono le coperture", ragionano fonti di Fratelli d’Italia, il partito della premier. (Affaritaliani.it)

Manovra - per il bonus famiglie "mancano le coperture". Ma Giorgetti insiste - La parola d’ordine è cautela. La premier e il ministro dell'Economia Giorgetti fanno squadra e puntano sul bonus famiglie come provvedimento bandiera per la legge di bilancio. Il governo Meloni continua a lavorare alla prossima manovra finanziaria. Ma ci sono parecchi dubbi nel centrodestra. La proposta arriva da un collega di partito, Giorgetti appunto (da ieri non più vicepresidente), ma i ... (Affaritaliani.it)