Maltempo in arrivo: rinviati i lavori di manutenzione al ponte mobile di Cervia (Di lunedì 14 ottobre 2024) I lavori di manutenzione del ponte mobile di Cervia, previsti per questa settimana, sono stati rimandati a causa di un peggioramento delle previsioni meteo, con pioggia prevista per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. "Le attività di stesura delle resine sul ponte e tutte le manutenzioni Ravennatoday.it - Maltempo in arrivo: rinviati i lavori di manutenzione al ponte mobile di Cervia Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Idideldi, previsti per questa settimana, sono stati rimandati a causa di un peggioramento delle previsioni meteo, con pioggia prevista per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. "Le attività di stesura delle resine sule tutte le manutenzioni

