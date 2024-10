Lube a testa alta: stavolta Monza si arrende. Incontenibile Lagumdzija, bene Boninfante (Di lunedì 14 ottobre 2024) CUCINE Lube CIVITANOVA 3 MINT VERO VOLLEY Monza 0 CUCINE Lube CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Gargiulo 4, Loeppky 10, Boninfante 2, Lagumdzija 19, Bottolo 9, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 1. N.E. Bisotto, Nikolov, Davi Tenorio. All. Medei. MINT VERO VOLLEY Monza: Rohrs 5, Marttila 12, Beretta 6, Kreling, Di Martino 5, Szwarc 10, Gaggini (L), Lawani, Mancini, Juantorena. N.E. Lee, Taiwo, Picchio. All. Eccheli. Arbitri: Rossi (Im) e Puecher (Pd) Parziali: 25-20 (25’), 25-22 (31’), 25-22 (29’) Note: spettatori 3455; Lube battute sbagliate 16, ace 4, muri 7, ricezione 58% (perfetta 30%), attacco 51%; Mint bs 14, ace 2, muri 4, ricezione 40% (16%), attacco 45%. CIVITANOVA Un Lagumdzija spaziale spinge la Lube al successo e la Mint, giustiziera dei biancorossi nella scorsa stagione, capitola. La squadra di Medei si impone 3-0 e riscatta lo stop di Milano. Ilrestodelcarlino.it - Lube a testa alta: stavolta Monza si arrende. Incontenibile Lagumdzija, bene Boninfante Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CUCINECIVITANOVA 3 MINT VERO VOLLEY0 CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 5, Gargiulo 4, Loeppky 10,2,19, Bottolo 9, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 1. N.E. Bisotto, Nikolov, Davi Tenorio. All. Medei. MINT VERO VOLLEY: Rohrs 5, Marttila 12, Beretta 6, Kreling, Di Martino 5, Szwarc 10, Gaggini (L), Lawani, Mancini, Juantorena. N.E. Lee, Taiwo, Picchio. All. Eccheli. Arbitri: Rossi (Im) e Puecher (Pd) Parziali: 25-20 (25’), 25-22 (31’), 25-22 (29’) Note: spettatori 3455;battute sbagliate 16, ace 4, muri 7, ricezione 58% (perfetta 30%), attacco 51%; Mint bs 14, ace 2, muri 4, ricezione 40% (16%), attacco 45%. CIVITANOVA Unspaziale spinge laal successo e la Mint, giustiziera dei biancorossi nella scorsa stagione, capitola. La squadra di Medei si impone 3-0 e riscatta lo stop di Milano.

