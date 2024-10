LIVE Sonego-Huesler 7-6, 7-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: un break e azzurro agli ottavi contro Ruud! (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio vincente di Lorenzo Sonego, che sfiderà Ruud agli ottavi. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 17:42 Partita pazzesca, risolta in 110? dall’azzurro, con un solo break ottenuto alla prima chance. Solo 2 le palle break totali, una per parte. Con la prima numeri impressionanti per entrambi (Sonego guida 83% a 67%), mentre con la seconda 73% per il torinese e 63% per lo svizzero. 17:40 Torna quindi a vincere un match nel circuito l’azzurro, che non lo faceva dalla finale di Winston Salem. Adesso, la testa di serie n.2 del torneo svedese, il norvegese Casper Ruud. Sarà nelle condizioni perfette per un exploit Sonego. Sonego b. Huesler 7-6(1), 7-5! Con la prima vincente e un urlo prepotente l’azzurro si qualifica per il 2° turno dell’ATP di Stoccolma. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 7-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: un break e azzurro agli ottavi contro Ruud! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’esordio vincente di Lorenzo, che sfiderà. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 17:42 Partita pazzesca, risolta in 110? dall’, con un soloottenuto alla prima chance. Solo 2 le palletotali, una per parte. Con la prima numeri impressionanti per entrambi (guida 83% a 67%), mentre con la seconda 73% per il torinese e 63% per lo svizzero. 17:40 Torna quindi a vincere un match nel circuito l’, che non lo faceva dalla finale di Winston Salem. Adesso, la testa di serie n.2 del torneo svedese, il norvegese Casper. Sarà nelle condizioni perfette per un exploitb.7-6(1), 7-5! Con la prima vincente e un urlo prepotente l’si qualifica per il 2° turno dell’ATP di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Berrettini-Darderi - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per gli ottavi di finale contro uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic oppure il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. (Sportface.it)

LIVE – Portogallo-Italia - Elite League 2024/2025 (DIRETTA) - it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Sportface. Gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi, dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l’Inghilterra, vogliono provare a riscattarsi in questo appuntamento per smuovere la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. (Sportface.it)

LIVE Sonego-Huesler 7-6 - 5-5 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : ancora nessun break - si va verso un altro tie-break - 3-4 Seconda vincente al centro. 1-0 Ace (2°)! 40-15 Altra prima vincente! 30-15 Risponde profondo, attacca e chiude con una bellissima volèe di rovescio Huesler. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto dello svizzero. 15-0 Lungo il dritto di Sonego. 0-15 Fulminante dritto vincente lungoriga dello svizzero. (Oasport.it)