L'Idf: ucciso il capo dell'aviazione di Hamas: coordinò l'attacco aereo del 7 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il capo dell’aviazione di Hamas è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a settembre . Lo dicono le IDF e lo Shin Bet. Samer Abu-Daqa era tra i terroristi che hanno pianificato l’infiltrazione in Israele il 7 ottobre con parapendio e droni, affermano le IDF. Israele lo definisce «una fonte fondamentale di conoscenza», che ha avuto un ruolo centrale nella creazione delle unità di droni Feedpress.me - L'Idf: ucciso il capo dell'aviazione di Hamas: coordinò l'attacco aereo del 7 ottobre Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildiè statoin unisraeliano a settembre . Lo dicono le IDF e lo Shin Bet. Samer Abu-Daqa era tra i terroristi che hanno pianificato l’infiltrazione in Israele il 7con parapendio e droni, affermano le IDF. Israele lo definisce «una fonte fondamentale di conoscenza», che ha avuto un ruolo centrale nella creazionee unità di droni

