L'appello di Obama agli elettori afroamericani: "Niente scuse, sostenete Kamala" (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 14 ottobre 2024 “Non abbiamo ancora visto lo stesso tipo di energia e di partecipazione in tutti i quartieri e nelle comunità che abbiamo visto quando ero candidato io. Ora, vorrei anche dire che questo sembra essere più pronunciato con i fratelli. Ve ne venite fuori con ogni tipo di ragioni e di scuse E questo mi fa pensare, e parlo direttamente a voi uomini, che non vi piaccia l'idea di una donna come presidente. Da un lato avete una che è cresciuta come voi, che vi conosce, che è andata al college con voi, che capisce le vostre difficoltà e il vostro dolore e la vostra gioia. Dall'altro c'è un candidato, Trump, che ha costantemente dimostrato scarso rispetto non solo per la comunità, ma anche per voi, come persone E voi davvero pensate di estraniarvi dalla sfida?”. Iltempo.it - L'appello di Obama agli elettori afroamericani: "Niente scuse, sostenete Kamala" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 14 ottobre 2024 “Non abbiamo ancora visto lo stesso tipo di energia e di partecipazione in tutti i quartieri e nelle comunità che abbiamo visto quando ero candidato io. Ora, vorrei anche dire che questo sembra essere più pronunciato con i fratelli. Ve ne venite fuori con ogni tipo di ragioni e diE questo mi fa pensare, e parlo direttamente a voi uomini, che non vi piaccia l'idea di una donna come presidente. Da un lato avete una che è cresciuta come voi, che vi conosce, che è andata al college con voi, che capisce le vostre difficoltà e il vostro dolore e la vostra gioia. Dall'altro c'è un candidato, Trump, che ha costantemente dimostrato scarso rispetto non solo per la comunità, ma anche per voi, come persone E voi davvero pensate di estraniarvi dalla sfida?”.

