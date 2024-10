L’Acireale perde in casa contro il Città di Sant’Agata, granata in silenzio stampa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Acireale sconfitto in casa dal Città di Sant’Agata, che si è imposto per 2 a 0 nella 6^ giornata del campionato di serie D. A fine partita, i granata hanno comunicato di essere in silenzio stampa. L’iniziale fase di studio viene interrotta dal tentativo di Pussetto, disinnescato dal portiere dopo Cataniatoday.it - L’Acireale perde in casa contro il Città di Sant’Agata, granata in silenzio stampa Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Acireale sconfitto indaldi, che si è imposto per 2 a 0 nella 6^ giornata del campionato di serie D. A fine partita, ihanno comunicato di essere in. L’iniziale fase di studio viene interrotta dal tentativo di Pussetto, disinnescato dal portiere dopo

Incendio a Cittadella - una donna ustionata dalle fiamme nel salotto di casa - È successo ieri sera a Cittadella, in provincia di Padova. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma al momento l’ipotesi più probabile è legato ad un possibile guasto all’impianto elettrico. La donna è rimasta ustionata nelle prime fasi dell'incendio ed è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem, che subito l’ha trasferita in ospedale. (Ilrestodelcarlino.it)

Firenze - città dei profumi : nuove destinazioni alchemiche. Più una casa e un casale - In mezzo a una collezione di oltre 1500 preziose essenze, provenienti da ogni parte del mondo, è possibile creare il proprio jus personalizzato. Una possibilità da non perdere se si vuole vivere la profumeria con spirito pionieristico. A pochi passi dal Piazzale Michelangelo e dal Giardino delle Rose, si potranno scoprire le diverse realtà ed experience del brand. (Amica.it)

Ragazzino di 13 anni si allontana da casa e sparisce nel nulla. La famiglia : «Ha una bici rossa e una maglietta verde». Poi il lieto fine : ritrovato dai carabinieri di Cittadella - RIESE - Si era allontanato da casa e da ore, di lui, la famiglia non aveva avuto più notizie. C'era molta preoccupazione a Riese per un ragazzino di 13 anni, scomparso dalla... (Ilgazzettino.it)