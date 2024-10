La maschera del Carnevale di Fano 'El Vulòn' sfila al Columbus Day di New York (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 14 ottobre 2024 - Il Carnevale di Fano sfila al Columbus Day di New York. Via alla grande parata per l’80esimo Columbus Day dalle 17 ora italiana (le 11 locali) a New York, si tratta delle celebrazioni ufficiali della ricorrenza della scoperta dell’America. La maschera di Fano ‘El Vulòn’ (interpretato da Simone Diotallevi) è già in pista con gli altri 350mila partecipanti della parata, accompagnato dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Valentina Bernardini per le celebrazioni ufficiali della ricorrenza della scoperta dell’America. Previsti un milione di spettatori. Da Fano è partita anche la consigliera comunale Maria Flora Giammarioli. Ilrestodelcarlino.it - La maschera del Carnevale di Fano 'El Vulòn' sfila al Columbus Day di New York Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)(Pesaro e Urbino) lunedì 14 ottobre 2024 - IldialDay di New. Via alla grande parata per l’80esimoDay dalle 17 ora italiana (le 11 locali) a New, si tratta delle celebrazioni ufficiali della ricorrenza della scoperta dell’America. Ladi‘El’ (interpretato da Simone Diotallevi) è già in pista con gli altri 350mila partecipanti della parata, accompagnato dalla presidente dell’Entesca Valentina Bernardini per le celebrazioni ufficiali della ricorrenza della scoperta dell’America. Previsti un milione di spettatori. Daè partita anche la consigliera comunale Maria Flora Giammarioli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

New York - Polizia ed imprenditoria irpina al Columbus Day - Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno in occasione della manifestazione del Columbus day che si terrà domani a New York presso la quinta strada sono presenti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza già della Questura di Avellino, Sabatino Buonovino, il Commissario Capo Giovanni Bianco e il Sostituto Commissario Ernesto Antonelli, inoltre è presente il signor ... (Anteprima24.it)

Balanzone vola a New York e sfila alla parata del Columbus Day - In questi anni l’ha indossato in feste e ricorrenze, e soprattutto l’ha esibito in Italia e all’estero: da Torino a Catanzaro, Modena, Parma e Barcellona. Gabriele Mignardi . Mandrioli salì sul carro principale del Carnevale dei bambini nel 1989 come sostituto temporaneo dell’attor maggiore, Vittorio Franceschini, indisposto. (Ilrestodelcarlino.it)

I carnevali di Mercogliano - Montemarano ed Acerra a New York per il Columbus Day - A rappresentare la Campania negli Usa ci saranno la Zeza di Mercogliano, Caporaballo e Pezzaro di Montemarano e la Maschera di Pulcinella di Acerra.Continua a leggere . (Fanpage.it)