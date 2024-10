La Bcc ravennate forlivese e imolese premia a Forlì gli studenti diplomati con il massimo dei voti (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Aula Icaro 1 del Liceo Morgagni a Forlì ospiterà sabato alle 10 la premiazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Forlì e Forlimpopoli diplomati con il massimo dei voti (100 centesimi e 100 centesimi e lode) al termine dell’anno scolastico 2023/2024 Forlitoday.it - La Bcc ravennate forlivese e imolese premia a Forlì gli studenti diplomati con il massimo dei voti Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Aula Icaro 1 del Liceo Morgagni aospiterà sabato alle 10 lazione deglidegli istituti di istruzione secondaria di secondo grado die Forlimpopolicon ildei(100 centesimi e 100 centesimi e lode) al termine dell’anno scolastico 2023/2024

