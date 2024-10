Italia-Israele, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Shimon (Di lunedì 14 ottobre 2024) formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte dei due allenatori per il match valido per la Nations League. Gli schieramenti Alle 20:45 la sfida valida per la partita di Nations League Italia-Israele. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Calcionews24.com - Italia-Israele, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Shimon Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024): ledei due allenatori per il match valido per la Nations League. Gli schieramenti Alle 20:45 la sfida valida per la partita di Nations League. Di seguito ledai due allenatori.(3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - le ufficiali : Raspadori in attacco - giocano anche Fagioli e Vicario - Israele (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon Spalletti in conferenza: «Loro sono una squadra che sa giocare a calcio, sarà una partita difficile» Che cosa cerca in questa partita? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci. (Ilnapolista.it)

Italia-Israele (Uefa Nations League A - 14-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Qualche cambio per Spalletti - Primi rimpianti per l’Italia in Nations League, con gli azzurri che si sono lasciati scappare una comoda occasione di continuare la corsa di vertice nel gruppo 2 della Lega A prima andando in vantaggio di due gol in meno di mezz’ora contro il Belgio e poi lasciandosi agguantare sul 2-2 dai Diavoli Rossi complice l’espulsione […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele | Segui la cronaca LIVE - In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De Cuyper e Trossard. Calciomercato. Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata della Nations League che vede l’Italia ospitare Israele Quarta giornata della fase a gironi per la Nations League A per la Nazionale Italiana e secondo impegno casalingo ... (Calciomercato.it)