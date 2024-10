Italia-Israele, doppietta da urlo di Di Lorenzo: assist di Raspadori sul primo gol – LE IMMAGINI (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni Di Lorenzo grande protagonista nel corso di Italia-Israele: il capitano del Napoli, che questa sera indossa anche la fascia di capitano della Nazionale, va in rete con una doppietta. Momento particolarmente positivo per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, questa sera in campo contro Israele per la sfida di UEFA Nations League della Nazionale Italiana. A confermarlo è la doppietta messa a segno dall’esterno toscano nel corso del secondo tempo della partita, il primo gol su suggerimento da punizione da parte del suo compagno di squadra di club Giacomo Raspadori. Un uno-due che scaccia definitivamente i fantasmi per il calciatore di proprietà della SSC Napoli, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare e da un’estate a dir poco turbolenta. Spazionapoli.it - Italia-Israele, doppietta da urlo di Di Lorenzo: assist di Raspadori sul primo gol – LE IMMAGINI Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni Digrande protagonista nel corso di: il capitano del Napoli, che questa sera indossa anche la fascia di capitano della Nazionale, va in rete con una. Momento particolarmente positivo per il capitano del Napoli Giovanni Di, questa sera in campo controper la sfida di UEFA Nations League della Nazionalena. A confermarlo è lamessa a segno dall’esterno toscano nel corso del secondo tempo della partita, ilgol su suggerimento da punizione da parte del suo compagno di squadra di club Giacomo. Un uno-due che scaccia definitivamente i fantasmi per il calciatore di proprietà della SSC Napoli, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare e da un’estate a dir poco turbolenta.

