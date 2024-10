Israele, Libero attacca Spalletti: «La guerra non l’ha scatenata Israele. Se vuole far comizi, si candidi» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Israele, Libero attacca Spalletti: «Se vuole far comizi, si candidi. La guerra non l’ha scatenata Israele». Libero dedica la pancia della prima pagina a Luciano Spalletti e alle sue parole di ieri alla vigilia di Italia-Israele in programma questa sera a Udine. Sotto accusa la frase: «Tanti israeliani non vogliono la guerra e bisogna convincere sempre qualcuno in più che questa è una storia che deve finire». Libero titola “kefiah azzurra” con una foto del ct sotto l’occhiello “Il comizio di Spalletti”. L’articolo è di Daniele Capezzone. Ecco cosa scrive Capezzone: No, caro Luciano Spalletti, spiace doverle dire che non ci siamo proprio, e che il suo passo falso di ieri è stato davvero sgradevole. Come sa, qui a Libero la stimiamo () ma la sua sparata di ieri non corrisponde affatto a quelli che lei ama definire i “giusti comportamenti”. Ilnapolista.it - Israele, Libero attacca Spalletti: «La guerra non l’ha scatenata Israele. Se vuole far comizi, si candidi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): «Sefar, si. Lanon».dedica la pancia della prima pagina a Lucianoe alle sue parole di ieri alla vigilia di Italia-in programma questa sera a Udine. Sotto accusa la frase: «Tanti israeliani non vogliono lae bisogna convincere sempre qualcuno in più che questa è una storia che deve finire».titola “kefiah azzurra” con una foto del ct sotto l’occhiello “Ilo di”. L’articolo è di Daniele Capezzone. Ecco cosa scrive Capezzone: No, caro Luciano, spiace doverle dire che non ci siamo proprio, e che il suo passo falso di ieri è stato davvero sgradevole. Come sa, qui ala stimiamo () ma la sua sparata di ieri non corrisponde affatto a quelli che lei ama definire i “giusti comportamenti”.

