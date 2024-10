Intelligence Germania: “Rischiato disastro aereo per presunto sabotaggio russo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un atto di sabotaggio riconducibile probabilmente alla Russia ha Rischiato di provocare un disastro aereo in Germania. Ad annunciarlo sono stati oggi i servizi di Intelligence tedeschi, riferendosi ad un episodio risalente a luglio, quando un bagaglio ha preso fuoco all'interno del centro logistico della Dhl a Lipsia incendiando un container. Thomas Haldenwang, L'articolo Intelligence Germania: “Rischiato disastro aereo per presunto sabotaggio russo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un atto diriconducibile probabilmente alla Russia hadi provocare unin. Ad annunciarlo sono stati oggi i servizi ditedeschi, riferendosi ad un episodio risalente a luglio, quando un bagaglio ha preso fuoco all'interno del centro logistico della Dhl a Lipsia incendiando un container. Thomas Haldenwang, L'articolo: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Intelligence Germania : “Rischiato disastro aereo per presunto sabotaggio russo” - Ad annunciarlo sono stati oggi i servizi di intelligence tedeschi, riferendosi ad un episodio risalente a luglio, quando un bagaglio ha preso fuoco all'interno del centro logistico della Dhl a Lipsia incendiando un container. Thomas Haldenwang, […] The post Intelligence Germania: “Rischiato disastro aereo per presunto sabotaggio russo” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

La Germania accusa l’intelligence militare russa GRU per gli attacchi informatici all’UE e alla NATO - La Germania accusa l’intelligence militare russa GRU Berlino ha accusato l’intelligence militare russa GRU di essere la responsabile degli attacchi informatici contro l’Unione europea e la NATO. Secondo l’agenzia di intelligence interna tedesca BfV, che ha collaborato […]. La Germania accusa l’intelligence militare russa GRU di essere dietro gli attacchi informatici all’Unione europea e alla NATO. (Periodicodaily.com)