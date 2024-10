Incidente dopo partita di calcio a Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia sulla strada per Melfi. Due delle vittime erano minorenni Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un Incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Tra loro Sbircialanotizia.it - Incidente dopo partita di calcio a Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia sulla strada per Melfi. Due delle vittime erano minorenni Tredel, tra cui due minorenni, sonoin unstradale avvenuto domenica sera alle porte di, sulla strada per Melfi,la gara di serie C, girone C, tra ile ilfinita 1-1. Tra loro

