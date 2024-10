In California un uomo è stato arrestato al comizio di Trump e poi rilasciato su cauzione. “Aveva due armi e diverse munizioni in auto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è presentato con un finto pass da giornalista ad uno dei check point di sicurezza per il comizio di Donald Trump organizzato a Coachella, in California, ed è stato arrestato perché accusato di voler attentare alla vita del candidato alle presidenziali. L’uomo, 49enne di Las Vegas, si chiama Vem Miller, si trovava già all’interno del perimetro del comizio ma è stato fermato prima che Trump arrivasse all’evento. Gli agenti, dopo averlo identificato, hanno perquisito la sua auto, un Suv nero con targa falsa. All’interno del veicolo hanno trovato almeno due armi e diverse munizioni. “Probabilmente abbiamo evitato il terzo tentativo di assassinare Donald Trump“ ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rvierside. “L’episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell’ex presidente Trump o dei partecipanti all’evento”, ha aggiunto. Ilfattoquotidiano.it - In California un uomo è stato arrestato al comizio di Trump e poi rilasciato su cauzione. “Aveva due armi e diverse munizioni in auto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è presentato con un finto pass da giornalista ad uno dei check point di sicurezza per ildi Donaldorganizzato a Coachella, in, ed èarreperché accusato di voler attentare alla vita del candidato alle presidenziali. L’, 49enne di Las Vegas, si chiama Vem Miller, si trovava già all’interno del perimetro delma èfermato prima chearrivasse all’evento. Gli agenti, dopo averlo identificato, hanno perquisito la sua, un Suv nero con targa falsa. All’interno del veicolo hanno trovato almeno due. “Probabilmente abbiamo evitato il terzo tentativo di assassinare Donald“ ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rvierside. “L’episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell’ex presidenteo dei partecipanti all’evento”, ha aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

California - arrestato uomo armato durante comizio di Trump - ''Probabilmente abbiamo evitato il terzo assassinio a Donald Trump''. Lo ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rivierside. (Imolaoggi.it)

California - uomo armato al comizio di Trump arrestato e poi rilasciato : "Aveva munizioni in macchina" - tycoon scampa al terzo attentato - Un uomo armato è stato arrestato al comizio di Donald Trump in California. Il potenziale killer Vem Miller aveva armi e munizioni in macchina, vale a dire una pistola, un fucile e un caricatore, ed è stato fermato al posto di controllo a Coachella. L'uomo si era presentato con un falso accredito per . (Ilgiornaleditalia.it)

Arrestato uomo armato durante comizio Trump in California - Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald Trump a Coachella, in California, ieri. "Questo episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", afferma lo sceriffo senza fornire altre informazioni. (Quotidiano.net)