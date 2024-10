Il Nobel per l’economia assegnato ad Acemo?lu, Johnson e Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre il premio Nobel per l’economia è stato assegnato al turco-statunitense Daron Acemo?lu e ai britannico-statunitensi Simon Johnson e James A. Robinson per le loro ricerche sulle differenze di prosperità tra stati. Leggi Internazionale.it - Il Nobel per l’economia assegnato ad Acemo?lu, Johnson e Robinson Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre il premioperè statoal turco-statunitense Daron Acemo?lu e ai britannico-statunitensi Simone James A.per le loro ricerche sulle differenze di prosperità tra stati. Leggi

Il premio Nobel per l’economia 2024 va a Acemoglu - Johnson e James - L’anno scorso la professoressa Claudia Goldin dell’Università di Harvard è stata premiata per le sue ricerche che aiutano a spiegare perché le donne di tutto il mondo hanno meno probabilità degli uomini di lavorare e perché guadagnano meno soldi quando lo fanno. I vincitori hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo», ha dichiarato Jakob Svensson, ... (Metropolitanmagazine.it)