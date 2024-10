Il mercato non decolla e il municipio prepara il terzo bando: doveva diventare la "piazza del quartiere" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci sono le attrezzature per il fitness, una porta per il calcio ed un canestro da basket. Poi non mancano le panchine e gli arredi ludici per i bambini. “Così quando vanno a fare la spesa, i genitori, hanno la possibilità di far giocare i propri figli” aveva spiegato la presidente del municipio Romatoday.it - Il mercato non decolla e il municipio prepara il terzo bando: doveva diventare la "piazza del quartiere" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci sono le attrezzature per il fitness, una porta per il calcio ed un canestro da basket. Poi non mancano le panchine e gli arredi ludici per i bambini. “Così quando vanno a fare la spesa, i genitori, hanno la possibilità di far giocare i propri figli” aveva spiegato la presidente del

Auto : Milani (Fdi) - ‘Ue ascolti monito di Acea se mercato elettrico non decolla’ - (Adnkronos) – “Se nemmeno i produttori di automobili europei credono nella riconversione verso l’elettrico, al punto di chiedere incentivi economici per continuare a produrre auto ad emissioni zero, credo che la nuova Commissione e il Parlamento europeo debbano subito mettere mano alla scellerata direttiva che impone la cessazione della produzione di auto a motore endotermico entro il 2035 e non ... (Calcioweb.eu)

Trading cripto - il mercato decolla : Europa in cima alla classifica - Grazie ad un quadro normativo solido e all’adozione di exchange affidabili, il Vecchio Continente al momento non teme rivali. Ovviamente bisogna dedicare spazio anche alle prossime crypto 100x, che le guide specializzate indicano come lo strumento migliore per gli investitori che hanno intenzione di massimizzare i propri guadagni. (Tpi.it)

Calciomercato Bologna - l’affare Hummels NON DECOLLA : pronta L’ALTERNATIVA dalla Ligue 1 - Calciomercato Bologna, l’affare Mats Hummels NON DECOLLA: pronta L’ALTERNATIVA dalla Ligue 1, tutti i dettagli Il Bologna è ancora alla ricerca di un rinforzo della difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport la possibile […]. Sartori, in vista della Champions League, aveva individuato in Hummels il profilo ideale ma, per ora, la trattativa stenta a decollare. (Calcionews24.com)