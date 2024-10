Lettera43.it - Il camionista tedesco che investì e uccise Davide Rebellin è stato condannato a quattro anni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Èdi reclusione ilWolfgang Rieke, accusato di aver investito e ucciso l’ex campione di ciclismonel novembre 2022 a Montebello Vicentino. L’uomo era fuggito dal luogo dell’incidente con il suo camion fino in Germania, poi eraindividuato e arredai carabinieri di Vicenza. Il patteggiamento a tree 11 mesi erarespinto per due volte prima della sentenza di primo grado pronunciata a Vicenza. Il pm aveva chiesto una condanna a cinque. I familiari della vittima: «Siamo moderatamente soddisfatti» In aula erano presenti la mamma del corridore, Brigida Gattere, e il fratello Carloinsieme alla nipote, figlia di un altro dei tre fratelli, Simone. «Siamo moderatamente soddisfatti», hanno detto attraverso il loro consulente Alessio Rossato, «manon tornerà».