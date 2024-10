I migliori libri di ottobre secondo Wired (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ritorno di Veronesi, letture per conoscere meglio le nuove generazioni e tanto sarcasmo per vivere il presente. Abbiamo davanti un ottobre di grandi libri Wired.it - I migliori libri di ottobre secondo Wired Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ritorno di Veronesi, letture per conoscere meglio le nuove generazioni e tanto sarcasmo per vivere il presente. Abbiamo davanti undi grandi

Libri di testo e dotazioni tecnologiche - in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. Domande dal 15 ottobre - L'articolo Libri di testo e dotazioni tecnologiche, in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. La Regione Lombardia ha riaperto il bando per la Dote Scuola - Merito, un'iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell'anno scolastico 2023-2024. . Il contributo mira a sostenere le spese legate all'acquisto di libri, attrezzature tecnologiche o iscrizioni ... (Orizzontescuola.it)

Libri per bambini da leggere a ottobre : un viaggio nel bosco di Selvabbacche alla ricerca del colore perduto - . La giovane autrice ed illustratrice Valeria Troncarelli ci regala Un viaggio nel bosco di Selvabbacche, un vero e proprio viaggio nella magica atmosfera dell’autunno da leggere a casa sotto la copertina, davanti una calda tazza di cioccolata oppure tra i banchi di scuola, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per spiegare ai bambini i cambiamenti della natura, i colori dell’autunno ... (Ilfattoquotidiano.it)

Prossimo appuntamento “Libri al Museo” : venerdì 11 ottobre ore 17.00 al Museo di Roma - Alle ore 17. Animate da uno spirito didattico divulgativo, ogni scheda che compone il volume offre una breve generale introduzione al lavoro dell’artista per poi concentrarsi su di un’opera particolarmente significativa della vasta Collezione Bonotto. Le numerose proposte di rinnovamento e sviluppo della poesia sono state pubblicate in riviste autoprodotte, brochures o altri materiali effimeri ... (Romadailynews.it)