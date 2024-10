Hezbollah | stop guerrao nuovi attacchi

Hezbollah:stop guerra,o nuovi attacchi (Di lunedì 14 ottobre 2024) 4.11 Gli Hezbollah libanesi minacciano Israele di altri attacchi se continuerà la sua offensiva in Libano, dopo l'attacco con droni che ha colpito un aposizione militare ad Haifa uccidendo 4 soldati e ferendo altre 67 persone. "La resistenza promette al nemico" che l'attacco "a sud di Haifa è solo un assaggio di ciò che lo attende se deciderà di continuare i suoi attacchi contro il nostro popolo". Si è trattato dell'attacco più mortale subito da Israele da quando è iniziato il conflitto con Hezbollah, il 23 settembre.. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 4.11 Glilibanesi minacciano Israele di altrise continuerà la sua offensiva in Libano, dopo l'attacco con droni che ha colpito un aposizione militare ad Haifa uccidendo 4 soldati e ferendo altre 67 persone. "La resistenza promette al nemico" che l'attacco "a sud di Haifa è solo un assaggio di ciò che lo attende se deciderà di continuare i suoicontro il nostro popolo". Si è trattato dell'attacco più mortale subito da Israele da quando è iniziato il conflitto con, il 23 settembre..

