Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di lunedì 14 ottobre Nomination eliminati e sondaggi

stasera, lunedì 14 ottobre 2024, torna l'appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Come sempre in studio, commentare i concorrenti e l'evoluzione dei loro rapporti all'interno della casa, ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Presente anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 14 ottobre, cosa succederà? lunedì 14 ottobre 2024 dalle ore 21.34 si riaccendono i riflettori sulla ottava puntata del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello sondaggi 14 ottobre 2024 : ecco il possibile eliminato - Non resta che attendere la puntata di lunedì per vedere se ci saranno dei cambiamenti e dei colpi di scena inaspettati. . In merito alle altre posizioni, invece, ci sono un po' di differenze rispetto ai sondaggi sovrastanti. Subito dopo di lei c'è Tommaso Franchi, che continua a mantenere saldamente il secondo posto. (Tvpertutti.it)