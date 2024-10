Giugliano, corrente elettrica a “scrocco”: denunciata titolare di un’affittacamere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rubava corrente elettrica con un allaccio abusivo alla pubblica illuminazione. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano coadiuvati dalla Polizia Stradale e Commerciale. Giugliano, corrente elettrica a “scrocco”: denunciata titolare di un’affittacamere Proseguono dunque i controlli sul territorio della Polizia locale di Giugliano che nel corso di alcune verifiche hanno notato che L'articolo Giugliano, corrente elettrica a “scrocco”: denunciata titolare di un’affittacamere Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, corrente elettrica a “scrocco”: denunciata titolare di un’affittacamere Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rubavacon un allaccio abusivo alla pubblica illuminazione. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Municipale dicoadiuvati dalla Polizia Stradale e Commerciale.a “”:diProseguono dunque i controlli sul territorio della Polizia locale diche nel corso di alcune verifiche hanno notato che L'articoloa “”:diTeleclubitalia.

Scoperto un ingegnoso modo per rubare la corrente elettrica in 4 appartamenti di Giugliano in Campania - La cassetta di derivazione nascosta nella canna fumaria. Carabinieri denunciano 4 persone per furto di corrente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giugliano - “pezzotto” per rubare la corrente nascosto nella canna fumaria : 4 persone denunciate - La cassetta di derivazione nascosta nella canna fumaria con allacci abusivi per rubare la corrente elettrica. . È quanto hanno scoperto dopo un controllo i Carabinieri della compagnia di Giugliano. Giugliano, “pezzotto” per rubare la corrente nascosto nella canna fumaria: 4 persone denunciate I militari dell’arma, insieme a personale dell’Enel, hanno controllato un palazzo – composto ... (Teleclubitalia.it)