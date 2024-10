Feedpress.me - Giornalismo in lutto, muore a 78 anni Guido Bolaffi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È morto a Roma il sociologo e giornalista. Nato nel 1946,è stato capo di gabinetto del Ministero per la Solidarietà Sociale, presiedendo il gruppo interministeriale che elaborò la legge Turco-Napolitano nel 1998 e il comitato per i minori stranieri non accompagnati. Nel 2001 fu nominato dal ministro Roberto Maroni capo dipartimento del Ministero delle Politiche Sociali e,