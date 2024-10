Fiorentina, il Milan mette nel mirino un calciatore viola per gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il calciomercato non dorme mai. Alcune squadre infatti stanno già monitorando diverse situazioni in vista della finestra invernale che ci sarà a gennaio. Tra queste il Milan, che secondo l'edizione odierna del Corriere Dello Sport Stadio, avrebbe messo nel mirino Fabiano Parisi, in passato già Firenzetoday.it - Fiorentina, il Milan mette nel mirino un calciatore viola per gennaio Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il calciomercato non dorme mai. Alcune squadre infatti stanno già monitorando diverse situazioni in vista della finestra invernale che ci sarà a. Tra queste il, che secondo l'edizione odierna del Corriere Dello Sport Stadio, avrebbe messo nelFabiano Parisi, in passato già

Calciomercato Milan - colpo in Serie A : arriva subito a gennaio - itIl nome, rivelato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è quello di Fabiano Parisi della Fiorentina scivolato indietro nelle gerarchie di Raffaele Palladino. Il serbo, invece, è adattato in quel ruolo essendo un centrale e pertanto fa fatica quando deve spingere sulla fascia. L’ex Verona è stato utilizzato soltanto lo scorso 31 agosto contro la Lazio, per poi tornare in panchina e ... (Tvplay.it)

Calciomercato Milan - Tammy Abraham bocciato : a gennaio può arrivare Jonathan David. La trattativa - Tra i nomi che piacciono a Geoffrey Moncada c’è quello di Jonathan David, centravanti di proprietà del Lille, il cui contratto scadrà al termine della stagione. Ecco la trattativa In questi primi mesi di avventura in rossonero Tammy Abraham non è ancora riuscito a incidere e per questo motivo la dirigenza del Milan sta valutando possibili colpi in entrata per rafforzare il reparto offensivo. (Dailymilan.it)

Il Milan riporta il bomber in Italia : il colpo per gennaio è deciso - Andreas Skov Olsen, 24 anni, fu pescato da Walter Sabatini quando ricoprire il ruolo di ds dei felsinei. L’ultima idea porta all’estero. Il danese ha collezionato 71 presenze e tre gol in rossoblù, giocando però quasi tutte le partite da esterno destro. Quest’estate, nelle amichevoli pre stagionali, sembrava che Jovic avesse assunto una dimensione consona per potersi giocare un posto da titolare. (Serieanews.com)