Liberoquotidiano.it - FdI, Pd e M5s: cosa cambia nel sondaggione di Mentana, chi sale e chi scende | Tutti i numeri

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Eccoci al consueto appuntamento del lunedì con il sondaggio Swg per Tg La7. Questa settimana sono in leggero calo i dati dei due principali partiti: FdI e Pd. Fratelli d'Italia perde lo 0,2 e il Pd lascia per strada lo 0,4. Il partito di Giorgia Meloni è comunque saldamente in testa alle preferenze sulle intenzioni di voto degli italiani con il 29,3 per cento. Il Pd scivola invece al 22,3. In risalita Movimento 5 Stelle +0,3 che si attesta all'11,7 per cento, Forza Italia +0,3 che regala agli azzurri il 9 per cento pieno e Lega +0,1 con un risultato complessivo dell'8,6 per cento. C'è però un campanello d'allarme dalle parti dell'estrema sinistra. Infatti sono in leggero calo Verdi e Sinistra -0,1. Bonelli e Fratoianni infatti arretrano al 6,8 per cento. Per quanto riguarda i partiti minori, Azione e +Europa in calo dello 0,1, rispettivamente al 2,7 per cento e all'1,8 per cento.