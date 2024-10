Emilia Romagna: il comune più ricco e quello meno abbiente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il paese dei vip è nel Reggiano, la sindaca: "Ma non è tutto oro". L'ultimo classificato in provincia di Ferrara: "Il granchio blu ha distrutto la nostra economia". Ecco quali sono Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna: il comune più ricco e quello meno abbiente Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il paese dei vip è nel Reggiano, la sindaca: "Ma non è tutto oro". L'ultimo classificato in provincia di Ferrara: "Il granchio blu ha distrutto la nostra economia". Ecco quali sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tamponamento mortale in Emilia Romagna - Marco perde la vita a 41 anni - Le autorità stanno indagando per accertare le dinamiche esatte dell’incidente. Marco Capozzi, un uomo di 41 anni originario di Galatone ma residente da tempo a Sant’Alberto, una frazione di Ravenna, è tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto ieri. È tragedia I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare Capozzi dalle lamiere dell’auto. (Thesocialpost.it)

Il ruolo delle Bcc in Emilia-Romagna - convegno a Cesenatico : 148 mila soci e depositi a 17 miliardi di euro - Trasformazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi sono imprescindibili per rispondere alle necessità di un mondo che cambia e che chiede al credito risposte sempre più rapide ed efficaci. Ma il digital da solo non basta: senza prossimità anche geografica, senza presidio del territorio... (Cesenatoday.it)

Elezioni Emilia-Romagna - duello fra i candidati : faccia a faccia col Carlino - Il confronto sarà sotto le Due Torri, a Bologna, al Teatro Duse, in via Cartoleria il 14 novembre: basterà leggere il nostro quotidiano e seguire i canali online del Carlino nei prossimi giorni per sapere l’orario e come seguire l’evento e partecipare. Il confronto, a pochi giorni dalle urne, chiuderà di fatto la campagna elettorale, prima dei comizi dell’ultima ora. (Ilrestodelcarlino.it)