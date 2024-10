Ilgiorno.it - Doppia “spaccata” nel Legnanese: altre due farmacie nel mirino dei ladri

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Legnano (14 ottobre 2024) – Un colpo notturno in pieno stile “” ha colpito la farmacia S. Teresa in via Monte Rosa a Legnano. I, ancora non identificati, hanno sfondato la vetrina utilizzando un tombino, riuscendo così a entrare e portare via due registratori di cassa. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma i danni all'esercizio sono pesanti. La polizia del commissariato locale è intervenuta stamattina per effettuare i primi rilievi. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – presumibilmente due persone – hanno agito con rapidità, lasciando dietro di sé un guanto, probabilmente utilizzato durante il furto. Ora gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ottenere dettagli utili all’identificazione. Non è stato l’unico colpo della notte.