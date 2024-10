Urbanpost.it - “Devi cambiare gestore”, la nuova truffa dell’energia: come difendersi dai finti call center

(Di lunedì 14 ottobre 2024)telefonica sui contratti– Il “trucco” c’è e non è neppure inedito, ma isono sempre in agguato, pronti ad approfittare del passaggio obbligatorio dal regime tutelatoelettrica e del gas naturale al mercato libero. I sedicenti operatori cercano di carpire dati personali con l’inganno. Vediamo, ora,funziona e – ancor più importante –dai tentativi di raggiro. Un modus operandi sempre più diffuso è quello che prevede che iltore si spacci per operatore della stessa compagnia del malcapitato, una delle innumerevoli varianti delle truffe online di cui siamo occupati molto spesso, e non solo in merito al cambio di regime sulle utenze.