Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro di Striscia e svela se lei e Fedez erano davvero una “coppia aperta” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La risposta di Chiara Ferragni sulla "coppia aperta" con Fedez L'articolo Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro di Striscia e svela se lei e Fedez erano davvero una “coppia aperta” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro di Striscia e svela se lei e Fedez erano davvero una “coppia aperta” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La risposta disulla "" conL'articoloildise lei euna “” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tapiro a Chiara Ferragni - “Mai stata in una coppia aperta” - 1. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Ha chiarito di non essere mai stata in una “coppia aperta” e, se questo termine significasse che uno tradisce e l’altro no, allora non lo sapeva, ribadendo che “da parte mia coppia aperta mai!“. (Thesocialpost.it)

Chiara Ferragni sgancia la bomba : conferma il tradimento di Fedez! - Così, raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha fatto una serie di affermazioni molto interessanti. Chiara, dalle anticipazioni che ci giungono, non si è limitata a ricevere il dono del “sior” Staffelli, ma ha parlato ampiamente di sé, della vicenda del Pandoro Balocco e, infine, dell’ex marito Fedez. (Donnapop.it)

Relazione aperta con Fedez? Finalmente parla Chiara Ferragni - 35)”. E, quando l’inviato di Striscia le chiede conto delle dichiarazioni di Taylor Mega sulla presunta infedeltà di Fedez (vedi servizio), precisa: «Non sono mai stata in una relazione aperta. Cioè, se “apertura di coppia” significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia apertura di coppia mai!». (Biccy.it)