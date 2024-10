Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 1^ giornata del girone D (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo Jesi pareggia a Teramo con la doppietta di Peretti. Perdono sia Cus Ancona (in casa) che Corinaldo (a Fano): la classifica ANCONA, JESI e CORINALDO, 14 ottobre 2024 – La prima giornata del girone D di Serie B di Calcio a 5 è stata per 2/3 negativa per le squadre anconetane. Un momento di Lisciani Teramo-Jesi Solo lo Jesi, infatti, ha ottenuto un punto, con il pareggio esterno contro la Lisciani Teramo per 3-3 con il gol di Piersimoni e la doppietta di Perotto. Sia Cus Ancona che Corinaldo, invece, hanno perso. I dorici (foto di copertina) hanno incassato un 1-4 in casa contro il Città di Chieti, con l’inutile gol di Giordanino. I corinaldesi, infine, sono stati sconfitti 6-3 dall’Eta Beta: hanno segnato Bronzini (doppietta) e Pettinari. Di seguito i risultati completi e la classifica dopo il primo turno del girone D di Serie B. .com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 1^ giornata del girone D Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo Jesi pareggia a Teramo con la doppietta di Peretti. Perdono sia Cus Ancona (in casa) che Corinaldo (a Fano): la classifica ANCONA, JESI e CORINALDO, 14 ottobre– La primadelD diB dia 5 è stata per 2/3 negativa per le squadre anconetane. Un momento di Lisciani Teramo-Jesi Solo lo Jesi, infatti, ha ottenuto un punto, con il pareggio esterno contro la Lisciani Teramo per 3-3 con il gol di Piersimoni e la doppietta di Perotto. Sia Cus Ancona che Corinaldo, invece, hanno perso. I dorici (foto di copertina) hanno incassato un 1-4 in casa contro il Città di Chieti, con l’inutile gol di Giordanino. I corinaldesi, infine, sono stati sconfitti 6-3 dall’Eta Beta: hanno segnato Bronzini (doppietta) e Pettinari. Di seguito icompleti e la classifica dopo il primo turno delD diB.

