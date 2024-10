Secoloditalia.it - Boom di entrate dalla lotta all’evasione: 3 miliardi in più in 8 mesi. FdI: “Altro che occhio strizzato ai furbetti”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue ildifiscali recuperate grazie alla. Nei primi ottodel 2024 ammontano a 3di euro in più rispetto allo scorso anno, quando già si toccò la cifra record di 24,7emersi, tra attività di controllo ordinarie e misure straordinarie come la rottamazione e la pace fiscale. I dati sono quelli dell’Agenzia dellee restituiscono l’efficacia del lavoro svolto insieme alla Guardia di Finanza con il supporto di Sogei, che ha consentito di mettere in campo una squadra di 200 esperti.