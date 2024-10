"Bob Marley - One Love" al Cinema Posillipo per la rassegna Musical Line Story (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo appuntamento per Musical Line Story, la rassegna Cinematografica che racconta la storia della musica in 8 film. Martedì 15 ottobre, ore 21.00 al Cinema Posillipo, in via Posillipo 66 – Napoli, sarà proiettato il film Bob Marley – One Love, diretto da Reinaldo Marcus Green. Ospite della Napolitoday.it - "Bob Marley - One Love" al Cinema Posillipo per la rassegna Musical Line Story Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo appuntamento per, latografica che racconta la storia della musica in 8 film. Martedì 15 ottobre, ore 21.00 al, in via66 – Napoli, sarà proiettato il film Bob– One, diretto da Reinaldo Marcus Green. Ospite della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bob Marley – One Love - al Cinema Posillipo per Musical Line Story - 00 al Cinema Posillipo, in via Posillipo 66 – Napoli, sarà proiettato il film Bob Marley – […]. Martedì 15 ottobre, ore 21. Bob Marley – One Love arriva al cinema Posillipo di Napoli per il secondo appuntamento di Musical Line Story. Secondo appuntamento per Musical Line Story, la rassegna cinematografica che racconta la storia della musica in 8 film. (2anews.it)