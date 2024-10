Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024. Male Sempre al Tuo Fianco (13.6%) battuto da La Rosa della Vendetta (14.4%) (Di luned√¨ 14 ottobre 2024) Su Rai1 la fiction Sempre al tuo Fianco raccoglie 2.475.000 spettatori con il 13.05%, nel primo episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale5 La Rosa della Vendetta¬†ha conquistato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene¬†incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 ‚Äď 4.14%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 ‚Äď 3.81%),¬†Presadiretta¬†segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Pi√Ļ: 932.000 ‚Äď 5.78%). Su Rete4 Zona Bianca¬†totalizza un a.m. di 754.000 spettatori (5.55%). Su La7¬†Vajont raggiunge 639.000 spettatori e il 3.72%. Su Tv8 Chase¬†ottiene 343.000 spettatori con l‚Äô1.9%. Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024. Male Sempre al Tuo Fianco (13.6%) battuto da La Rosa della Vendetta (14.4%) Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di luned√¨ 14 ottobre 2024) Su Rai1 la fictional tuoraccoglie 2.475.000 spettatori con il 13.05%, nel primo episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale5 La¬†ha conquistato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene¬†incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 ‚Äď 4.14%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 ‚Äď 3.81%),¬†Presadiretta¬†segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Pi√Ļ: 932.000 ‚Äď 5.78%). Su Rete4 Zona Bianca¬†totalizza un a.m. di 754.000 spettatori (5.55%). Su La7¬†Vajont raggiunge 639.000 spettatori e il 3.72%. Su Tv8 Chase¬†ottiene 343.000 spettatori con l‚Äô1.9%.

