Amici 24, Trigno è felicemente innamorato: svelato il nome della sua fidanzata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pietro Bagnadentro, meglio conosciuto come Trigno nella scuola di Amici 24, sembra aver trovato l'amore. Recenti indizi sui social confermano una relazione tra il giovane artista e la modella Ege Senni Monaco, originaria di Siena. Un video pubblicato su TikTok ha acceso i riflettori sulla loro storia, e alcuni scambi romantici su Instagram sembrano confermare il legame tra i due. Nonostante la discrezione di Trigno sui social, i fan sono convinti della loro relazione. Amici 24: il video di Trigno che ha fatto discutere i fan Trigno, uno degli allievi più apprezzati di Amici 24, sembra aver trovato l'amore con la modella Ege Senni Monaco. Un video pubblicato lo scorso luglio su TikTok ha rapidamente fatto il giro del web, mostrando la coppia scambiarsi un bacio appassionato.

