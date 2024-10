Strumentipolitici.it - 13 Ottobre 2024 – Onu denuncia incursione non autorizzata in zona Caschi Blu da parte di Israele. Benjamin Netanyahu chiedere ritiro Unfil

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Iblu dell’ONUno un’dei carri armati israeliani in Libano La Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha riportato che due carri armati israeliani Merkava sono “entrati con la forza” in una posizione deiBlu a Ramyeh, nel sud del Libano. Intanto “È tempo per voi di ritirare l’Unifil dalle roccaforti di Hezbollah e dalle aree di combattimento. L’Idf lo ha ripetutamente chiesto, e ha ricevuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano ai terroristi di Hezbollah“. Questo il messaggio rivolto dal premier israeliano. La Turchia considera gli attacchi delle forze armate israeliane al contingente internazionale Unifil una azione tale da giustificare l’uso della forza dadelle truppe Onu.