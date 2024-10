Volley, Trento e Piacenza non si fermano in Superlega: colpi in trasferta per le prime della classe! Civitanova ok (Di domenica 13 ottobre 2024) Piacenza e Trento non sbagliano un colpo e continuano a guidare la classifica di Superlega a punteggio pieno. Le due prime della classe dovevano superare ostacoli duri in trasferta e, pur soffrendo, hanno portato a casa due vittorie preziose: Piacenza 3-1 sul campo di Cisterna e Trento con lo stesso punteggio sul terreno di Milano. Vittoria casalinga importante per Civitanova che supera 3-0 Monza e mantiene l’imbattibilità interna. Secondo successo consecutivo per Verona sul campo del Grottazzolina e primo sigillo stagionale per Padova che espugna Taranto. I trentini hanno faticato non poco contro una Allianz Milano da battaglia a cui è mancato qualcosa solo nella fase finale dei primi due set, con qualche rimpianto per la squadra meneghina, battuta 3-1 tra le mura amiche. Oasport.it - Volley, Trento e Piacenza non si fermano in Superlega: colpi in trasferta per le prime della classe! Civitanova ok Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)non sbagliano un colpo e continuano a guidare la classifica dia punteggio pieno. Le duedovevano superare ostacoli duri ine, pur soffrendo, hanno portato a casa due vittorie preziose:3-1 sul campo di Cisterna econ lo stesso punteggio sul terreno di Milano. Vittoria casalinga importante perche supera 3-0 Monza e mantiene l’imbattibilità interna. Secondo successo consecutivo per Verona sul campo del Grottazzolina e primo sigillo stagionale per Padova che espugna Taranto. I trentini hanno faticato non poco contro una Allianz Milano da battaglia a cui è mancato qualcosa solo nella fase finale dei primi due set, con qualche rimpianto per la squadra meneghina, battuta 3-1 tra le mura amiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Milano-Trento 0-2 (29-31 - 27-29 - 21-18) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Time-out Milano: 20-19 PRIMO SET – Video check lunghissimo che dà ragione a Trento, l’invasione aerea di Michieletto non c’è ed il suo attacco è vincente: 20-18 PRIMO SET – Milano pasticcia in ricezione, ma va a segno con un monster block su Garcia: 19-16 PRIMO SET – L’attacco di Michieletto si ferma in rete, ma che salvataggio aveva fatto Garcia: 17-14 PRIMO SET – Sbertoli arpiona il pallone ad ... (Sportface.it)

LIVE – Milano-Trento 0-2 (29-31 - 27-29 - 11-9) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà gli uomini di Fabio Soli, reduci dai successi contro Cisterna e Taranto. Sportface. 00 di domenica 13 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. La diretta testuale live di Milano-Trento, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. (Sportface.it)

LIVE – Milano-Trento 0-2 (29-31 - 27-29 - 2-0) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver superato con un secco 3-0 Civitanova, vuole sfruttare nuovamente il campo di casa per fermare una delle big del campionato. Punto Milano: 14-11 PRIMO SET – Primo tempo vincente di Caneschi, Milano prova a scappar via e Trento chiama time-out: 13-11 PRIMO SET – Garcia trova ancora il varco giusto: 10-11 PRIMO SET – Louati murato, troppo basso il suo ... (Sportface.it)