Vìola più volte gli arresti domiciliari, 40enne rintracciata e portata in carcere (Di domenica 13 ottobre 2024) ANCONA – Era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, che però aveva più volte violato facendo così scattare la disposizione della custodia cautelare in carcere. Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito il provvedimento di carcerazione Anconatoday.it - Vìola più volte gli arresti domiciliari, 40enne rintracciata e portata in carcere Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ANCONA – Era stata sottoposta alla misura degli, che però aveva piùviolato facendo così scattare la disposizione della custodia cautelare in. Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito il provvedimento di carcerazione

