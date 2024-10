Liberoquotidiano.it - "Usi tua figlia, qua sei in difficoltà...": a Ballando con le Stelle scoppia la "rissa", gelo in studio

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lite durissima acon letra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. "Trovo ancora molto modesto quello che succede sul palco, spero di poterlo dire senza turbare nessuno a casa. Se rimanesse davanti allo schermo non rimarrebbe turbata", ha detto la giudice del programma riferendosi alladella concorrente. "No, la ragazza è uscita stasera, puoi dire quello che vuoi. Sono io come mamma che mi sono sentita innei suoi confronti". "Usi tuaper schermarti. Nell'insultare tutti al Grande Fratello non ti senti in", ha replicato Lucarelli. "Ti senti brutta perché non sei più la moglie di, Sonia esci da questa cosa", ha detto ancora la giudice di. "Il problema della moglie di ce l'hai avuto anche tu, nei confronti del mio ex marito hai avuto un atteggiamento carino, dolce, gentile quando lo hai intervistato.