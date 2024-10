Ultimatum di De Luca al Pd: "Mi candido comunque". Bordate su Graziano e Ruotolo | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) "Non perdete tempo: io mi candido comunque". Vincenzo De Luca, ospite della Festa dell'Unità del Sannio, lancia l'Ultimatum alla segretaria del Pd Elly Schlein e al commissario Antonio Misiani che dallo stesso palco di Foiano in Valfortore aveva annunciato: "Abbiamo votato al Senato contro il Casertanews.it - Ultimatum di De Luca al Pd: "Mi candido comunque". Bordate su Graziano e Ruotolo | VIDEO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Non perdete tempo: io mi". Vincenzo De, ospite della Festa dell'Unità del Sannio, lancia l'alla segretaria del Pd Elly Schlein e al commissario Antonio Misiani che dallo stesso palco di Foiano in Valfortore aveva annunciato: "Abbiamo votato al Senato contro il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terzo mandato e partito delle fritture - De Luca non molla e risponde al Pd : «Mi ricandido a prescindere» - Ma durante un incontro con gli imprenditori del Distretto orafo campano, a chi gli chiedeva cosa intendesse fare, ha ripetuto: «Vado avanti a prescindere, anche se c’è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Chi ci sta ci sta. «Dobbiamo dire addio per sempre al partito delle fritture. (Open.online)

De Luca : Mi ricandido - con o senza il Pd - . Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta […] The post De Luca: Mi ricandido, con o senza il Pd appeared first on L'Identità. Hanno appena arrestato un suo fedelissimo, il “re delle fritture” Alfieri presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio ma, come è nel suo carattere, Vincenzo De Luca non arretra di un millimetro: “Non so più come dirlo. (Lidentita.it)

Vincenzo De Luca : “Mi ricandido a governatore della Campania : chi ci sta ci sta” - Il presidente della Giunta Regionale annuncia la sua ricandidatura per il terzo mandato al vertice di Palazzo Santa Lucia. L'affondo del governatore sul Pd: "Vado avanti comunque"Continua a leggere . (Fanpage.it)