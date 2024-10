Torino, donna in gravidanza operata di tumore cranico: è primo caso (Di domenica 13 ottobre 2024) Al quarto mese di gravidanza le è stato diagnostico un tumore rarissimo in una cartilagine dentro il cranio, un condrosarcoma che di solito colpisce le ossa lunghe. operata con una tecnica mini-invasiva endoscopica, il tumore è stato rimosso e la paziente, che ha 36 anni, ha potuto portare a termine la gravidanza e ha partorito mediante taglio cesareo. L'intervento è stato eseguito alle Molinette di Torino, il parto all'ospedale Sant'Anna della stessa azienda ospedaliera, la Città della Salute. Si tratta - secondo quanto hanno verificato i medici torinesi - del primo caso al mondo di parto dopo questo tipo di operazione. Tg24.sky.it - Torino, donna in gravidanza operata di tumore cranico: è primo caso Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Al quarto mese dile è stato diagnostico unrarissimo in una cartilagine dentro il cranio, un condrosarcoma che di solito colpisce le ossa lunghe.con una tecnica mini-invasiva endoscopica, ilè stato rimosso e la paziente, che ha 36 anni, ha potuto portare a termine lae ha partorito mediante taglio cesareo. L'intervento è stato eseguito alle Molinette di, il parto all'ospedale Sant'Anna della stessa azienda ospedaliera, la Città della Salute. Si tratta - secondo quanto hanno verificato i medici torinesi - delal mondo di parto dopo questo tipo di operazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fa un’ecografia in gravidanza ma scopre che la sua bambina ha un tumore al coccige - La massa tumorale, di quasi due chili, è stata scoperta alla 20esima settimana, durante l’ecografia morfologica: “Vederla è stato spaventoso”. Continua a leggere . È il caso della piccola Adalida, una bambina nata alla 34esima settimana con un teratoma sacro-coccigeo, un tumore fetale che si sviluppa alla base del coccige (l’ultimo osso della colonna vertebrale). (Fanpage.it)

Tumore durante la gravidanza - salvate mamma e neonata a Bari - Sono seguite le analisi di approfondimento ed è arrivata la diagnosi: tumore tiroideo. Un valore anomalo nelle analisi di routine durante la gravidanza ha messo in allerta l'endocrinologo, il professore Sebastio Perrini. Un team multidisciplinare del Policlinico di Bari ha salvato la vita a madre e il feto alla 37esima settimana con un intervento combinato di cesareo e rimozione del tumore alla ... (Gazzettadelsud.it)

Come si affronta un tumore in gravidanza : “Solo una donna informata può scegliere il meglio per lei e il bimbo” - Affrontare una diagnosi di tumore in gravidanza può essere molto complesso, ma sostenuta da un team multidisciplinare di esperti la donna può scegliere liberamente come farsi curare senza che questo incida sul benessere del feto.Continua a leggere . (Fanpage.it)