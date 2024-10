Ilrestodelcarlino.it - Tolentino in cerca di riscatto: "Ora va invertita la rotta"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Siamo chiamati a fare una grande prestazione di squadra per ribaltare l’ultimo periodo non esaltante a livello di risultati". Carica l’ambiente il difensore delAnthony Tomassetti, in vista del match odierno dei cremisi contro i Portuali Dorica.appunto che vuole riscattare la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro il Chiesanuova. "La squadra tutta la settimana si è allenata intensamente, con la testa giusta – dice il difensore –, affrontiamo una formazione ben organizzata e che nelle prime giornate di campionato ha mostrato la propria compattezza. Noi scenderemo in campo con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per fare oggi una grande prestazione e trovare dei punti importanti".