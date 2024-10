Ilgiorno.it - Si ribalta in monopattino. Trovato da un passante

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’haun ciclista cinque minuti prima delle due di sabato mattina, in via Benozzo Gozzoli, estrema periferia Ovest di Milano al confine con Cesano Boscone: lui era a terra e accanto a lui c’era il suoto in mezzo alla strada. La vittima dell’incidente è Nathan F., un cittadino del Salvador di 43 anni: grazie al ciclista che ha dato l’allarme è stato soccorso immediatamente e portato all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni; i medici si riservano la prognosi. Intanto in via Benozzo Gozzoli sono arrivati anche i ghisa del Radiomobile della Polizia locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai loro rilievi e ai primi accertamenti che hanno condotto, non ci sarebbero altri veicoli o altre persone coinvolti nel sinistro.