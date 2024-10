Shangri-La Frontier, la recensione: nella seconda stagione si torna a combattere nella Realtà Virtuale (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo una prima stagione che ha sorpreso tutti per l'ottima qualità delle animazioni, è ora disponibile in streaming su Crunchyroll la seconda parte delle avventure di Sanraku e del suo party nel mondo Virtuale di Shangri-La Frontier. Vediamo nella nostra recensione cosa ci aspetta nelle prossime settimane. L'annuncio della serie animata di Shangri-La Frontier, tratta dalla light novel creata da Katarina e dal manga di Ryosuke Fuji, si portò dietro il dubbio di trovarsi di fronte all'ennesimo isekai, il sottogenere del fantasy in cui un individuo comune viene catapultato in un altro mondo con caratteristiche simili a quelle dei videogiochi sul modello di Dragon Quest. E in effetti la premessa di Shangri-La Frontier è quanto di più canonico ci possa essere, considerato il tipo di prodotto. Movieplayer.it - Shangri-La Frontier, la recensione: nella seconda stagione si torna a combattere nella Realtà Virtuale Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo una primache ha sorpreso tutti per l'ottima qualità delle animazioni, è ora disponibile in streaming su Crunchyroll laparte delle avventure di Sanraku e del suo party nel mondodi-La. Vediamonostracosa ci aspetta nelle prossime settimane. L'annuncio della serie animata di-La, tratta dalla light novel creata da Katarina e dal manga di Ryosuke Fuji, si portò dietro il dubbio di trovarsi di fronte all'ennesimo isekai, il sottogenere del fantasy in cui un individuo comune viene catapultato in un altro mondo con caratteristiche simili a quelle dei videogiochi sul modello di Dragon Quest. E in effetti la premessa di-Laè quanto di più canonico ci possa essere, considerato il tipo di prodotto.

