Sette giorni in scaletta. Le pellicole impegnate e la musica ricercata (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno spettacolo originale, ispirato all’unica opera teatrale scritta dal premio Nobel per la letteratura Heinrich Boll. Un documentario che ricostruisce la storia della più internazionale delle band noise-rock italiane e un concerto in bilico tra rock, metal e sperimentazione colta. E ancora, la musica da ballare e una giornata di eventi nel nome di Emergency, tra band dal vivo, testimonianze dei soccorsi nel Mediterraneo centrale, letture e filmati. Tanti appuntamenti da vedere, ascoltare e a cui partecipare al Bloom di Mezzago. Ilgiorno.it - Sette giorni in scaletta. Le pellicole impegnate e la musica ricercata Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno spettacolo originale, ispirato all’unica opera teatrale scritta dal premio Nobel per la letteratura Heinrich Boll. Un documentario che ricostruisce la storia della più internazionale delle band noise-rock italiane e un concerto in bilico tra rock, metal e sperimentazione colta. E ancora, lada ballare e una giornata di eventi nel nome di Emergency, tra band dal vivo, testimonianze dei soccorsi nel Mediterraneo centrale, letture e filmati. Tanti appuntamenti da vedere, ascoltare e a cui partecipare al Bloom di Mezzago.

