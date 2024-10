Sempre al tuo fianco stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate del 13 ottobre (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la pausa della scorsa settimana torna su Rai 1 la fiction con Ambra Angiolini e Andrea Bosca diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella: trama e cast della serie incentrata sugli uomini e le donne che operano nella Protezione Civile. Dopo la pausa della scorsa settimana, quando su Rai 1 è andato in onda CENTO condotto da Carlo Conti, questa sera 13 ottobre torna Sempre al tuo fianco. A partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, saranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della serie ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su Rai Play. Sempre al tuo fianco: sinossi Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi Movieplayer.it - Sempre al tuo fianco stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate del 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la pausa della scorsa settimana torna su Rai 1 la fiction con Ambra Angiolini e Andrea Bosca diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella:della serie incentrata sugli uomini e le donne che operano nella Protezione Civile. Dopo la pausa della scorsa settimana, quando su Rai 1 è andato in onda CENTO condotto da Carlo Conti, questa sera 13tornaal tuo. A partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, saranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della serie ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su Rai Play.al tuo: sinossi Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FBI 6 e FBI International 3 stasera 12 ottobre su Rai 2 : la trama e il cast delle puntate - Ecco le trame e i protagonisti principali delle puntate in programma per oggi. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione …. FBI Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. (Movieplayer.it)

Doctor Odyssey - la nuova serie di Ryan Murphy su Disney+ : cast - trailer - trama e quando esce - È in arrivo un nuovo procedural firmato da Ryan Murphy. Disney+ annuncia il debutto di Doctor Odyssey, il drama ambientato su una nave da crociera. Dal trailer al cast, passando per trama e data di uscita, ecco tutto quello che c'è da sapere. Doctor Odyssey, il trailer Doctor Odyssey... (Today.it)

Storia di una famiglia perbene 2 - cast - trama - dove e quando vederla - L’appuntamento è fissato alle ore 21,35 su Canale 5, in alternativa sarà possibile prendere visione della puntata connettendosi sull’app Mediaset Infinity, dove sarà disponibile in streaming in tempo reale. I protagonisti sono accomunati dalla voglia di combattere per un futuro migliore, opponendosi con decisione alla criminalità che lo minaccia e li consuma. (Dilei.it)