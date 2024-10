“Quando Balla una Donna” e Progetti Futuri di Riccardo Ancillotti (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella recente puntata del podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, è stato ospite Riccardo Ancillotti, che ha presentato il suo videoclip “Quando Balla una Donna”, disponibile dal 5 settembre 2024. Il video, diretto da Mattia Modica, vede la partecipazione dell’attrice Eleonora Di Miele e ruota attorno al tema della femminilità e della danza. Riccardo ha raccontato come il brano celebri l’energia e la leggerezza della Donna, sottolineando l’importanza di un approccio più femminile nella vita quotidiana. Il Messaggio di Riccardo Ancillotti: Femminilità e Armonia Durante l’intervista, Ancillotti ha spiegato che il suo messaggio non si limita solo all’attenzione e al rispetto per le donne, ma si estende a un invito per tutti a riscoprire la propria femminilità. Dailyshowmagazine.com - “Quando Balla una Donna” e Progetti Futuri di Riccardo Ancillotti Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella recente puntata del podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, è stato ospite, che ha presentato il suo videoclip “una”, disponibile dal 5 settembre 2024. Il video, diretto da Mattia Modica, vede la partecipazione dell’attrice Eleonora Di Miele e ruota attorno al tema della femminilità e della danza.ha raccontato come il brano celebri l’energia e la leggerezza della, sottolineando l’importanza di un approccio più femminile nella vita quotidiana. Il Messaggio di: Femminilità e Armonia Durante l’intervista,ha spiegato che il suo messaggio non si limita solo all’attenzione e al rispetto per le donne, ma si estende a un invito per tutti a riscoprire la propria femminilità.

Nel frattempo, gli ascoltatori possono godersi "Quando Balla una Donna", disponibile ora con il suo videoclip su tutte le piattaforme.

Nuovi Progetti Musicali: Lento Introspectivo in Arrivo Oltre al successo del suo ultimo singolo, Riccardo Ancillotti ha rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo progetto musicale.

