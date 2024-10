Prevenzione e piccole azioni quotidiane possono salvare la vita (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tumore al seno è il cancro più diffuso tra le donne e colpisce una donna su otto nel corso della vita. Durante l’ultimo decennio, la ricerca scientifica ha compiuto grandi passi avanti e continua a lavorare affinché ci siano sempre più strumenti per conoscere e combattere tale patologia Romatoday.it - Prevenzione e piccole azioni quotidiane possono salvare la vita Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tumore al seno è il cancro più diffuso tra le donne e colpisce una donna su otto nel corso della. Durante l’ultimo decennio, la ricerca scientifica ha compiuto grandi passi avanti e continua a lavorare affinché ci siano sempre più strumenti per conoscere e combattere tale patologia

Salute - Giorlandino (Artemisia) : “Facciamo prevenzione - 5 minuti salvano la vita” - Una piccola attenzione di cinque minuti salva la vita“: così la presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, al Foro Italico a Roma per il ‘Tennis & Friends’, manifestazione che promuove la cultura dello sport e della salute in ottica di prevenzione. Eventi come questo rinnovano il messaggio. (Lapresse.it)

Respiro&movimento - la prevenzione del cancro passa dallo stile di vita - Si terrà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre l’iniziativa Respiro&Movimento, 10mila PASSI di salute”, organizzata da LILT di Pordenone (Lega Italiana Lotta ai Tumori) in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione di ASFO, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, Auser. (Pordenonetoday.it)

Extra G7 Salute - il focus su sport ed attività fisica come strumento di prevenzione - ANCONA – “Sport e attività fisica come strumento di prevenzione”: questo il sottotitolo del Convegno che si è svolto ad Ancona nella serata di lunedì 7 ottobre, inserito all’interno del palinsesto delle attività dell’Extra G7 Salute nel capoluogo marchigiano. . Tema prevalentemente sportivo, che è. (Anconatoday.it)