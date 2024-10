Liberoquotidiano.it - "Perché bussavo di notte alla sua porta". Barbareschi imbarazza la Venier: la confessione (a luci rosse)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lucasi sbottona. Accade a Domenica In nella puntata in onda il 13 ottobre su Rai 1. Qui l'attore e regista si lascia andare a un elogio all'attore turco Furkan Palali, oggi nel cast di Bndo con le Stelle. "I film di Furkan sono venduti in tutto il mondo - afferma nello studio di Mara-. Qui le chiamano telenovelas, anchesono doppiate da fare schifo”. E ancora: "L'Italia dovrebbe imparare dTurchia, la Turchia vende in tutto il mondo mentre noi non riusciamo a fare una fiction". Secondo il regista nel nostro Paese si investe poco sulla narrazione italiana e non è concepibile come non si riesca a conquistare il mondo con un prodotto italiano. Manon si lascia andare solo sulle fiction. L'attore infatti rivela qualcosa di inaspettato, che mette in imbarazzo la stessa conduttrice.